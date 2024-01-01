النصر يقدم راتباً خيالياً لضم محمد الشناوي

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لم يُخفِ نادي النصر رغبته مؤخرًا في ضم الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري وذلك بعد تألقه مؤخرًا في بطولة كأس العالم للأندية.
وقال أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق في برنامجه ” الكابتن” على قناة DMC المصرية : “الشناوي عُرض على النصر مقابل 10 ملايين دولار أمريكي، وسينال راتبًا من أصفر الرياض قدره 3 ملايين دولار أمريكي في الموسم الواحد”.
ويرغب النصر في التخلص من الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا بسبب إصابته والتخلص من الحارس وليد عبدالله الذي لا يشارك بصورة منتظمة مع الفريق مع إفراغ مكان في القائمة لضم حارس.
وكان النادي الأهلي رفض في صيف 2023 التفريط في الشناوي بسبب الاحتياج له داخل القلعة الحمراء.