النصر يُراقب نجم ليفربول في يناير

كشفت تقارير إعلامية أن أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي مرشح للانتقال إلى دوري روشن السعودي في يناير الجاري.

وذكر الإعلامي الرياضي التركي “أكرم كونور” عبر حسابه في منصة “إكس”: “بعض من الأندية السعودية مهتمة بضم الإسباني تياجو ألكانتارا صاحب الـ32 عامًا”.

وكان النصر فكّر في التعاقد مع ألكانتارا في يناير الجاري، حيث لم يشارك اللاعب الإسباني مع الريدز منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

ويملك تياجو في رصيده 97 مباراة مع الريدز، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

وكان ألكانتارا انضم إلى الريدز في عام 2020 قادمًا من فريق بايرن ميونخ الألماني مقابل 23 مليون يورو.

💣💥 | 🇪🇸 | Saudi Arabian clubs continue to be interested in Liverpool's 32-year-old Spanish midfielder Thiago Alcantara. 🔴#LFC pic.twitter.com/KGQtJYCs97

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 7, 2024