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النصر يُسلم لاعبيه مكافأة البطولة العربية

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٧ مساءً
النصر يُسلم لاعبيه مكافأة البطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

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تستعد إدارة نادي النصر، لتسليم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مكافآت التتويج بلقب البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” بداية الموسم الرياضي الحالي.

لاعبو النصر يتسلمون المكافآت

وأكد الإعلامي علي العنزي، أن إدارة النادي تُسلم مكافآت الفوز بلقب البطولة العربية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إنهاء إجراءات الحسابات البنكية الخاصة بالأندية بعد الخصخصة.

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تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية - الهلال والنصر

وأشار علي العنزي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، إلى أن المكافأة المالية مقدمة من رمز نادي النصر وداعمه، الأمير خالد بن فهد.

وكان العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو قد بدأ منافسات الموسم الحالي، بالتتويج بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية، كما فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب الهداف.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

العالمي في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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