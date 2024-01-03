النفط يقفز 3%

قفزت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمائة، الأربعاء، بعد أنباء عن توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة الليبي، أكبر حقل نفط في ليبيا، مما أجج المخاوف من أن التوتر في الشرق الأوسط قد يقلص إمدادات النفط العالمية.

برنت يرتفع

وبحلول الساعة 1606 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار أو 3.2 بالمائة إلى 33.78 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار أو 3.5 بالمائة إلى 83.72 دولار للبرميل.

ارتفع بذلك الخامان القياسيان للمرة الأولى منذ خمسة أيام وفي طريقهما للارتفاع بأكبر قدر في يوم واحد منذ منتصف نوفمبر.

وقال مهندسان لوكالة رويترز: إن الاحتجاجات أدت إلى توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميًّا.