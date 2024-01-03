Icon

تصرف من ريال مدريد يُمهد انتقال مودريتش لـ دوري روشن Icon محافظ حفر الباطن يثمن دور فرع الصحفيين في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي Icon وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان في 3 مدن Icon وظائف إدارية شاغرة لدى التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا Icon صراخ بين عبدالله فلاتة والزلال والشيخ بسبب الهلال والاتحاد .. تفاصيل نارية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة روشن Icon وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
برنت زاد 2.44 دولار

النفط يقفز 3%

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٠ مساءً
النفط يقفز 3%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قفزت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمائة، الأربعاء، بعد أنباء عن توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة الليبي، أكبر حقل نفط في ليبيا، مما أجج المخاوف من أن التوتر في الشرق الأوسط قد يقلص إمدادات النفط العالمية.

برنت يرتفع

وبحلول الساعة 1606 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار أو 3.2 بالمائة إلى 33.78 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار أو 3.5 بالمائة إلى 83.72 دولار للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
تطبيق معايير “تقييم الاستدامة” على 70 مشروعًا وطنيًّا بمساحة 50 مليون م2

تطبيق معايير “تقييم الاستدامة” على 70 مشروعًا وطنيًّا بمساحة 50 مليون م2

تحذير: وجبة البروستد خطر على مرضى القلب والضغط

تحذير: وجبة البروستد خطر على مرضى القلب والضغط

ارتفع بذلك الخامان القياسيان للمرة الأولى منذ خمسة أيام وفي طريقهما للارتفاع بأكبر قدر في يوم واحد منذ منتصف نوفمبر.

وقال مهندسان لوكالة رويترز: إن الاحتجاجات أدت إلى توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميًّا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية
السعودية اليوم

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون وتحفظ استقرار المنطقة
السعودية اليوم

رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول...

السعودية اليوم
5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا لأمير عسير وخالد بن سعود نائبًا لأمير تبوك
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا...

السعودية اليوم
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
السياحة والسفر

العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر...

السياحة والسفر
سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق
الرياضة

سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه