النفط يواصل ارتفاعه العالمي في بداية تداولات الأسبوع

يواصل النفط ارتفاعه في بداية تداولات الأسبوع بالسوق العالمي، في ظل زيادة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، ما يهدد حركة الملاحة العالمية عبر البحر الأحمر.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا بما يعادل 2.0 % إلى 78.42 دولارًا للبرميل اليوم، بعد أن ارتفعت 1.1 % عند التسوية يوم الجمعة الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.72 دولارًا للبرميل، 5 سنتات، أو 0.1 %، بعد صعوده نحو 1 % في الجلسة السابقة.