شور: ترسية مشروع تشغيل وصيانة الحاسب الآلي مع مجلس الشورى بـ60 مليون ريال النفط يواصل ارتفاعه العالمي في بداية تداولات الأسبوع تقنية نجران تبدأ في استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التضخم السنوي في السعودية ينخفض إلى 1.5% خلال ديسمبر 2023 خطوات دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 216.75 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين التجارة تستدعي 43 ألف مركبة “تويوتا Veloz – Yaris” الطالبة سيمى المزيد تحرز المركز الأول في تصميم الملصقات على مستوى دول الخليج
يواصل النفط ارتفاعه في بداية تداولات الأسبوع بالسوق العالمي، في ظل زيادة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، ما يهدد حركة الملاحة العالمية عبر البحر الأحمر.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا بما يعادل 2.0 % إلى 78.42 دولارًا للبرميل اليوم، بعد أن ارتفعت 1.1 % عند التسوية يوم الجمعة الماضي.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.72 دولارًا للبرميل، 5 سنتات، أو 0.1 %، بعد صعوده نحو 1 % في الجلسة السابقة.