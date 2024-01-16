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أكدت أهمية تبليغ الجهات المختصة عن أي حالات تعدٍ

النيابة العامة: عقوبة التعدي على الآثار السجن وغرامة 300 ألف ريال

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١١ مساءً
النيابة العامة: عقوبة التعدي على الآثار السجن وغرامة 300 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أهابت النيابة العامة، بكل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، بأهمية أن يبلغ الجهة المختصة فورًا، وعليها توفير الحماية للأثر.

عقوبة التعدي على الآثار

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها في منصة “إكس”، أن كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو إزالته أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة المالية 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال.

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