الهلال حائر بين لوكاس ديني وجيريرو

تعمل إدارة نادي الهلال، عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليرتبط اسمها بأكثر من لاعب.

الهلال يُفاضل بين لاعبين

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “الهلال يفاضل بين الظهيرين لوكاس ديني مدافع أستون فيلا، ورافاييل جيريرو لاعب بايرن ميونيخ، من أجل تدعيم صفوفه في يناير الجاري”.

وتابعت: “الهلال بدأ مناقشات ضم لوكاس ديني، كما أجرى اتصالات مع البرتغالي رافاييل جيريرو، الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، لكنه لم يلعب كثيرًا بسبب الإصابة”.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن لوكاس ديني وجيريرو يرتبطان بعقد ممتد مع أستون فيلا وبايرن ميونيخ حتى عام 2026، فيما تحاول إدارة الأزرق استعارة أحدهما مع خيار ضمه نهائيًا.

الزعيم في دوري روشن

ويُقدم الزعيم بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، حيث نجح في الفوز 17 مرة وتعادل مرتين ولم يخسر.