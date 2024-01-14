الهلال في طريقه لحسم صفقة رينان لودي

يبدو أن نادي الهلال قد اقترب كثيرًا من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي، رينان لودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الهلال يقترب من ضم رينان لودي

وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “المفاوضات بين الهلال ومارسيليا بشأن رينان لودي، تتجه إلى مراحلها النهائية، والمفاوضات في مرحلة متقدمة بشأن الشروط الشخصية لعقد اللاعب البرازيلي أيضًا”.

وتابع عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “يأمل جميع الأطراف في استكمال الاتفاق خلال الأيام المقبلة، وستكون رسوم الصفقة 20 مليون يورو، لكنها لا تزال قيد المناقشة، إلا أن هناك ثقة لدى الطرفين لإنجاز الأمر”.

وانضم رينان لودي صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا في الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2028.

الهلال في دوري روشن

ويُقدم الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، حيث نجح في الفوز 17 مرة وتعادل مرتين ولم يخسر.