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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال والأهلي الأكثر تسجيلًا بالرأس

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣١ مساءً
الهلال والأهلي الأكثر تسجيلًا بالرأس
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم مهاجمو الهلال والأهلي مستوى مميزًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدروا قائمة مميزة.

الهلال والأهلي أكثر الفرق تسجيلًا بالرأس

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن أكثر 5 فرق تسجيلًا للأهداف بالرأس، وجاء الهلال والأهلي في الصدارة برصيد 9 أهداف لكل منهما؛ بفضل تألق ألكسندر ميتروفيتش وفراس البريكان.

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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تسجيل 8 أهداف بالرأس في دوري روشن السعودي هذا الموسم، متفوقًا على النصر صاحب الـ7 أهداف، فيما تواجد الشباب في المركز الخامس برصيد 6 أهداف.

النصر ضد الأخدود
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ19، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح بـ29 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة.

ويقع الأخدود في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ثم الرائد بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرياض، ثم الطائي برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ14 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

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