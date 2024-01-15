الهلال يستعد لضم رينان لودي حتى 2027

اقتربت إدارة نادي الهلال من حسم صفقة نجم أولمبيك مارسيليا، البرازيلي رينان لودي رسميًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي.

الهلال يتفق على الصفقة

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الهلال ومارسيليا، يفحصان وثائق صفقة رينان لودي، اليوم الاثنين، مضيفًا: “الاتفاقات مضمونة بنسبة 100%، وسينتقل إلى صفوف الأزرق بشكل نهائي”.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن رينان لودي سيوقع على عقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى يونيو عام 2027، وذلك بمجرد استكمال الأوراق بين الناديين.

وأكدت تقارير أن الهلال سيُنهي صفقة لودي مقابل 20 مليون يورو، على أن ينضم سريعًا لبدء الاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لعودة المنافسات، بعد فترة التوقف الحالية؛ لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا.

رينان لودي مع مارسيليا

وكان لودي صاحب الـ25 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا في الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2028.