الهلال يفكر في عمر السومة لتعويض نيمار .. التفاصيل كاملة إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير سامسونج تعزز منصتها لبث الألعاب عبر تلفازها الذكي يوفنتوس يقلب الطاولة على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي إطلاق مشروع قرية الحضارة الإسلامية بـ 8 مناطق جغرافية سامسونج تقدم نصائح لمستخدميها لتحسين عمر بطارية Galaxy طريقة معرفة حالة الطلب للمتقدمين في ريف للحصول على الدعم وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC ثنائية تُهدي الفوز لـ مصر ضد تنزانيا وديًّا قبل كأس أمم إفريقيا الداخلية أفضل منتج إعلامي وتكريم خاص لـ ابن هذال في جوائز التميز الإعلامي
كشف الإعلامي عبدالكريم الجاسر المعروف بانتمائه لنادي الهلال، عن رغبته في تعاقد أزرق الرياض مع النجم السوري عمر السومة.
وقال الجاسر في برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية: “ما هي المشكلة وراء تعاقد الأزرق مع السومة؟، تعاقد معه لمدة 6 أشهر هو لاعب خبرة في الدوري السعودي وقدم نتائج مميزة مع الأهلي، إذا أُصيب ميتروفيتش من يكون رقم 9 في الهلال؟!”.
وأضاف الجاسر: “تعاقد الهلال مع السومة سيكون مفيدًا خاصة أنه متألق حاليًّا في الدوري القطري”.
وكان عمر السومة رحل عن الأهلي في صيف 2023 منضمًا لنادي العربي القطري.
ويُعاني الهلال من غياب نجمه البرازيلي نيمار بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي مع منتخب بلاده.