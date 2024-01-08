الهلال يفكر في عمر السومة لتعويض نيمار .. التفاصيل كاملة

كشف الإعلامي عبدالكريم الجاسر المعروف بانتمائه لنادي الهلال، عن رغبته في تعاقد أزرق الرياض مع النجم السوري عمر السومة.

وقال الجاسر في برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية: “ما هي المشكلة وراء تعاقد الأزرق مع السومة؟، تعاقد معه لمدة 6 أشهر هو لاعب خبرة في الدوري السعودي وقدم نتائج مميزة مع الأهلي، إذا أُصيب ميتروفيتش من يكون رقم 9 في الهلال؟!”.

وأضاف الجاسر: “تعاقد الهلال مع السومة سيكون مفيدًا خاصة أنه متألق حاليًّا في الدوري القطري”.

وكان عمر السومة رحل عن الأهلي في صيف 2023 منضمًا لنادي العربي القطري.

ويُعاني الهلال من غياب نجمه البرازيلي نيمار بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي مع منتخب بلاده.