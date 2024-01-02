الهلال ينفرد بـ4 أرقام مميزة في دوري روشن

خطف الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، الأنظار خلال منافسات دوري روشن السعودي، وذلك قبل فترة التوقف الحالية؛ لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023.

أبرز أرقام الهلال

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأقل استقبالًا للأهداف في دوري روشن السعودي بعد مرور 19 جولة، حيث اهتزت شباكه 9 مرات فقط، كما أنه الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة.

ويتصدر الأزرق قائمة الأقوى هجوميًا، حيث نجح لاعبوه في تسجيل 59 هدفًا حتى الآن، متفوقًا على النصر صاحب الـ55 هدفًا، كما أن كتيبة جيسوس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 12 مرة.

ويُعد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هو هداف الزعيم في دوري روشن السعودي برصيد 17 هدفًا، وبفارق 3 أهداف، عن نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر قائمة الهدافين.

الزعيم منفرد بالصدارة

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 17 مباراة والتعادل مرتين فقط، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، النصر.