الهلال يُفرط في نجمه لضم موسى التعمري

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طلبت جماهير نادي الهلال من إدارة فهد بن نافل بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الأردني موسى التعمري نجم نادي مونبيليه الفرنسي ومنتخب الأردن خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وبالأمس، أطلقت جماهير الهلال عبر منصة ” إكس” وسمًا بعنوان ” التعمري مطلب هلالي”.
وسجل التعمري صاحب الـ26 عامًا حتى الآن هدفين مع الفريق الأردني في بطولة كأس أمم آسيا 2023 بجانب تسجيله لـ 3 أهداف مع نادي مونبيليه في الدوري الفرنسي.
وبسبب تراجع مستوى البرازيلي ميشايل ديلجادو فإن أزرق الرياض قد يفكر في بيعه للدوري البرازيلي مقابل ضم التعمري.
وكان التعمري ألمح بترحيبه بالانضمام لـ الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه ملتزم بعقد مع نادي مونبيليه في الفترة الحالية.