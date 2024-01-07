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الهلال يُنافس الاتحاد على ضم محمد صلاح

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٣ مساءً
الهلال يُنافس الاتحاد على ضم محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد منافسات قوية بين ناديي الهلال والاتحاد، للتعاقد مع نجم ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح.

الهلال يسعى للتعاقد مع صلاح

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي أن الهلال هو النادي السعودي الجديد الذي انضم لسباق الحصول على خدمات محمد صلاح، مؤكدًا أنه بدأ بالفعل المحادثات مع وكيله.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، إلى أن نادي الاتحاد موجود دائمًا في مفاوضات ضم محمد صلاح، ويخططون لمحاولة جديدة مهمة خلال الأسابيع المقبلة.

وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم صلاح، وأكدت تقارير أن العرض وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره، ما عرقل إتمام الصفقة في الصيف الماضي.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

تألق محمد صلاح مع ليفربول

ويُقدم محمد صلاح مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم، حيث شارك في 20 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وسجل 14 هدفًا، وصنع 8 أهداف، ويتصدر قائمة الهدافين.

ووصل صلاح لـ150 هدفًا في البريميرليج مع ليفربول، ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز مع ناد واحد في البطولة، بعد هاري كين “توتنهام”، سيرجيو أجويرو “مانشستر سيتي”، واين روني “مانشستر يونايتد” وتيري هنري “آرسنال”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @premierleague

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