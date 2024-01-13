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ضمن منافسات كأس آسيا 2023

الهويش يقود مباراة الصين وطاجيكستان

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٨ مساءً
الهويش يقود مباراة الصين وطاجيكستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إسناد مباراة الصين وطاجيكستان في بطولة كأس آسيا 2023، لطاقم تحكيم سعودي بقيادة محمد الهويش.

الهويش يدير مباراة الصين وطاجيكستان

ومن المقرر أن تُقام مباراة الصين وطاجيكستان على استاد عبدالله بن خليفة، اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.

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وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إن محمد الهويش سيتولى إدارة مباراة الصين وطاجيكستان، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، وخالد الطريس حكمًا لتنقية الفيديو.

ويتواجد منتخب الصين الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى بكأس آسيا 2023، والتي تضم بجواره كل من؛ كل من؛ قطر، طاجيكستان ولبنان.

مباراة الصين وطاجيكستان
طاقم تحكيم المباراة – المصدر @saudiFF

كأس آسيا 2023

وانطلقت منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، بالأمس بمواجهة قطر ولبنان، وستستمر حتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.

كأس آسيا
كأس البطولة – المصدر afc

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