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لحملة الدبلوم فأعلى في الرياض

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٠ مساءً
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح وظائف (إدارية وقانونية ومالية وهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس في الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سكرتير تنفيذي
دبلوم في السكرتارية أو ما يعادله مع خبرة 4 سنوات.

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– رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات
بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي أو ما يعادله مع خبرة 6 سنوات.

– خبير مراجعة داخلية
بكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلهم مع خبرة 7 سنوات.

– كبير أخصائي تطوير المواهب
بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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