الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح وظائف (إدارية وقانونية ومالية وهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس في الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سكرتير تنفيذي

دبلوم في السكرتارية أو ما يعادله مع خبرة 4 سنوات.

– مساعد محامي

بكالوريوس في القانون أو ما يعادله مع خبرة سنتين.

– رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات

بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي أو ما يعادله مع خبرة 6 سنوات.

– خبير مراجعة داخلية

بكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلهم مع خبرة 7 سنوات.

– كبير أخصائي تطوير المواهب

بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.