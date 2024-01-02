الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح وظائف (إدارية وقانونية ومالية وهندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس في الرياض على النحو التالي:
– سكرتير تنفيذي
دبلوم في السكرتارية أو ما يعادله مع خبرة 4 سنوات.
– مساعد محامي
بكالوريوس في القانون أو ما يعادله مع خبرة سنتين.
– رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات
بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي أو ما يعادله مع خبرة 6 سنوات.
– خبير مراجعة داخلية
بكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلهم مع خبرة 7 سنوات.
– كبير أخصائي تطوير المواهب
بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.