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الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف (إدارية وهندسية) شاغرة لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي مشتريات وعقود (Procurement and Contracts Specialist)

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المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة أعمال، إدارة عامة، إدارة سلاسل إمداد) أو ما يعادلهم مع خبرة سنتين.

– رئيس قسم الحوكمة والامتثال (Governance & Compliance Unit Head)

المتطلبات: بكالوريوس في أحد تخصصات (الهندسة) أو تخصص آخر ذو صلة مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا“.

 

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