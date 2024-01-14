الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف (إدارية وهندسية) شاغرة لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي مشتريات وعقود (Procurement and Contracts Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة أعمال، إدارة عامة، إدارة سلاسل إمداد) أو ما يعادلهم مع خبرة سنتين.

– رئيس قسم الحوكمة والامتثال (Governance & Compliance Unit Head)

المتطلبات: بكالوريوس في أحد تخصصات (الهندسة) أو تخصص آخر ذو صلة مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا“.