الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف (إدارية وهندسية) شاغرة لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي مشتريات وعقود (Procurement and Contracts Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة أعمال، إدارة عامة، إدارة سلاسل إمداد) أو ما يعادلهم مع خبرة سنتين.
– رئيس قسم الحوكمة والامتثال (Governance & Compliance Unit Head)
المتطلبات: بكالوريوس في أحد تخصصات (الهندسة) أو تخصص آخر ذو صلة مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا“.