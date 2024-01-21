الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ توفر وظائف لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي أول الامتثال والتميز:

– دراسة التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالتطوير الإداري وللاستفادة منها، وتحديد الاحتياجات التطويرية في الجهة المعنية واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لعمليات التطوير وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالتطوير الإداري وعرضها على المعنيين ومناقشتها.

2- مُحلل أول التقارير والامتثال:

– جمع متطلبات العميل واحتياجاته، وإجراء المقابلات وتنظيم الاستقصائيات و تحليل العمليات التجارية، والإجراءات، والممارسات المتبعة في أماكن العمل، واحتياجات العملاء بالإضافة إلى إعداد نماذج البيانات، ومخططات التدفق الوظيفية وغيرها من الوثائق.

3- مدير قسم الإحصاء والبيانات:

– المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية للإحصاء، والإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال الإحصاء بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية وإعداد الإجراءات، ومتابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

4- أخصائي أول تقارير وبيانات:

– جمع البيانات ومعالجتها وتقديمها في مجموعة متنوعة من الصيغ والتنسيقات، وتطوير عمليات جديدة لتحليل البيانات، وتقديم المشورة بخصوص عمليات معالجة البيانات.

المزايا الوظيفية:

– بدل نقل.

– بدل سكن.

– علاوة سنوية تنافسية.

– تأمين طبي شامل الوالدين.

– بدل تعليم أبناء.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا