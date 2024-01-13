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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظيفة (مساعد/ة إداري) للرجال والنساء حملة البكالوريوس عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل على النحو التالي:

الشروط:

– يجب أن يكون المتقدم/ة حاصل على درجة البكالوريوس مع خبرة سنة واحدة.

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– تشغيل جميع أنواع المعدات المكتبية الحديثة.

– معالجة الكلمات بمساعدة الحاسب الألي وتطبيقات مستكشف الأنترنت وتطبيقات ميكروسوفت.

– القدرة على الطباعة على الحاسب الآلي بأقل سرعة.

– يجب أن يكون قادراً على قراءة وكتابة اللغة الإنجليزية والتحدث بها.

المميزات:

– راتب أساسي

– بدل مواصلات

– بدل سكن

– التدريب والتعليم والتطوير المستمر.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأربعاء 1445/7/5هـ

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