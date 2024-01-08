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الهيئة الملكية بالعلا تعلن بدء التقديم في برنامج العلا للابتعاث

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
الهيئة الملكية بالعلا تعلن بدء التقديم في برنامج العلا للابتعاث
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن فتح التسجيل في برنامج العلا للابتعاث، لأبناء وبنات الوطن في العلا وفقا لآلية الشروط، حيث يعد ذلك ضمن مستهدفات رؤية العلا لتعزيز القدرات البشرية وإثراء المعرفة، والمتماشية مع رؤية السعودية 2030، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدرجات العلمية:

– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– الماجستير.

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التخصصات المطلوبة:

– السياحة والضيافة.
– التاريخ.
– علم الآثار.
– الفنون.
– التصميم والتخطيط الحضري
– الزراعة.
– المتاحف.
– علوم البيئة.

دول الابتعاث:

– فرنسا.
– بريطانيا.
– أمريكا.
– إيطاليا.
– سويسرا.
– ألمانيا.
– هولندا.
– أستراليا.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم قد درس المرحلة الثانوية في محافظة العلا.

شروط الترشيح العامة:

1- على المتقدم أن لا يكون مسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية وأن يكون متفرغ للدراسة بشكل كامل ومنتظم.
2- أن يحصل على معادلة الشهادة السابقة من وزارة التعليم بالمملكة (إذا كانت صادرة من جامعة أو مدرسة أجنبية أو مدرسة عالمية).
3- أن يجتاز المتقدم البرنامج الإعدادي أو الاختبارات المعدّة من قبل الهيئة.
4- أن تكون جميع المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة من المتقدم دقيقة وصحيحة، وفي حال وجود معلومات خاطئة سيتم إلغاء البعثة، حتى لو تم اكتشاف ذلك بوقت لاحق وذلك بناءً على تقدير الهيئة.

شروط الترشيح الخاصة:

مرحلة الدبلوم والبكالوريوس:

1- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن اثنين وعشرين سنة.
3- ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من سنتين لمرحلة الدبلوم وثلاث سنوات لمرحلة البكالوريوس.
4- ألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن (80%).
5- حصول الطالب على درجة لا تقل عن (60%) في اختبار القدرات.

مرحلة الماجستير:

1- الحصول على وثيقة التخرج الرسمية لشهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي.
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن سبع وعشرين.
3- ملاءمة تخصص المتقدم الجامعي للتخصصات المستهدفة من برنامج الابتعاث.
4- ألا يكون قد مضى على شهادة البكالوريوس أكثر من ثلاث سنوات.
5- أن يكون التقدير في مرحلة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن (3.75 من 5) أو ما يعادلها.

نبذة عن البرنامج

يقدم برنامج العلا للابتعاث فرصة لأبناء وبنات المملكة في العلا لاستكمال مسيرتهم التعليمية. وإيفادهم إلى إحدى المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة مما يسهم في تنمية وصقل معارفهم وقدراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة لمحافظة العلا، وتلبية لاحتياجات سوق العمل بكوادر مؤهلة من محافظة العلا، وبناء جيل مؤهل وفق أرقى المستويات التعليمية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1445/06/26 الموافق 2024/01/08 وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/05هـ الموافق 2024/01/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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