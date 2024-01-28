الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 8 وظائف مُتعددة (رجال / نساء) بالرياض والعلا، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- قائد الامتثال للسلامة العامة.

2- مدير مكتب.

3- مساعد تنفيذي.

4- مدير برنامج أول.

5- مدير أول مشاريع البناء.

6- مدير استراتيجيات وتطوير الكيانات.

7- مدير عمليات المواقع والمتاحف.

8- مدير الدعم الهندسي والفني.

9- قائد إعداد التقارير وأداء المشتريات.

10- أخصائي أول الأمن السيبراني.

التخصصات:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

– بقية الوظائف في حساب الهيئة الرسمي في LinkedIn: اضغط هنا