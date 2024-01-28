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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 8 وظائف مُتعددة (رجال / نساء) بالرياض والعلا، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- قائد الامتثال للسلامة العامة.
2- مدير مكتب.
3- مساعد تنفيذي.
4- مدير برنامج أول.
5- مدير أول مشاريع البناء.
6- مدير استراتيجيات وتطوير الكيانات.
7- مدير عمليات المواقع والمتاحف.
8- مدير الدعم الهندسي والفني.
9- قائد إعداد التقارير وأداء المشتريات.
10- أخصائي أول الأمن السيبراني.

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التخصصات:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
– بقية الوظائف في حساب الهيئة الرسمي في LinkedIn: اضغط هنا

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