الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

– مساعد تنفيذي (Executive Assistant)

– مدير استراتيجيات وتطوير الكيانات (Entities Strategies & Development Manager)

– مدير تخطيط الميزانية والحوكمة الرقمية (Digital Budget Planning & Governance Manager)

– مدير شركاء الخدمات العالمية (Global Services Partners Director)

– متخصص أول في استخبارات التهديدات والفريق الأحمر (Threat Intelligence & Red Team Senior Specialist)

– أخصائي اعادة تقديم ( Senior Heritage Site Facilities Management Specialist Job)

– أخصائي ادارة مرافق مواقع التراث الأول (Reintroduction Specialist Job)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– ادارة المكاتب

– علم البيئة

– بيولوجيا الحياة البرية

– علم الحيوان

– بيولوجيا الحفظ

– الهندسة

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.