الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
– مساعد تنفيذي (Executive Assistant)
– مدير استراتيجيات وتطوير الكيانات (Entities Strategies & Development Manager)
– مدير تخطيط الميزانية والحوكمة الرقمية (Digital Budget Planning & Governance Manager)
– مدير شركاء الخدمات العالمية (Global Services Partners Director)
– متخصص أول في استخبارات التهديدات والفريق الأحمر (Threat Intelligence & Red Team Senior Specialist)
– أخصائي اعادة تقديم ( Senior Heritage Site Facilities Management Specialist Job)
– أخصائي ادارة مرافق مواقع التراث الأول (Reintroduction Specialist Job)
– إدارة الأعمال
– ادارة المكاتب
– علم البيئة
– بيولوجيا الحياة البرية
– علم الحيوان
– بيولوجيا الحفظ
– الهندسة
– أو ما يعادلهم
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.