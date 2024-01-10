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لحملة البكالوريوس فأعلى

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٢ مساءً
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

– مساعد تنفيذي (Executive Assistant)

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– مدير تخطيط الميزانية والحوكمة الرقمية (Digital Budget Planning & Governance Manager)

– مدير شركاء الخدمات العالمية (Global Services Partners Director)

– متخصص أول في استخبارات التهديدات والفريق الأحمر (Threat Intelligence & Red Team Senior Specialist)

– أخصائي اعادة تقديم ( Senior Heritage Site Facilities Management Specialist Job)

– أخصائي ادارة مرافق مواقع التراث الأول (Reintroduction Specialist Job)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– ادارة المكاتب

– علم البيئة

– بيولوجيا الحياة البرية

– علم الحيوان

– بيولوجيا الحفظ

– الهندسة

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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