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خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

الوجهة الأقرب لـ هندرسون بعد مغادرة الاتفاق

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥١ مساءً
الوجهة الأقرب لـ هندرسون بعد مغادرة الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، بات قريبًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

هندرسون يقترب من تشيلسي

وأشار موقع Football London، إلى أن نادي تشيلسي أبرز المهتمين بالحصول على خدمات هندرسون، وذلك في حاله رغبته بالعودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

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وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد أعلنت أن هندرسون يرغب في العودة إلى البريميرليج، في حالة تلقيه عرضًا مناسبًا، وذلك لعدم تأقلمه على الأجواء في الدمام، وتراجع نتائج الفريق وضعف الحضور الجماهيري.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر spl

وأكدت أنه في حال رغبة النجم الإنجليزي في مغادرة صفوف الاتفاق، قبل نهاية عقده؛ سيكون عليه دفع شرط جزائي قيمته 7 ملايين جنيه إسترليني للعودة مجددًا للدوري الإنجليزي.

وانضم النجم الإنجليزي صاحب الـ33 عامًا، قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعقد يمتد لموسمين، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر spl

الاتفاق في دوري روشن

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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