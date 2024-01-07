الوجهة الأقرب لـ هندرسون بعد مغادرة الاتفاق

يبدو أن النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، بات قريبًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

هندرسون يقترب من تشيلسي

وأشار موقع Football London، إلى أن نادي تشيلسي أبرز المهتمين بالحصول على خدمات هندرسون، وذلك في حاله رغبته بالعودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد أعلنت أن هندرسون يرغب في العودة إلى البريميرليج، في حالة تلقيه عرضًا مناسبًا، وذلك لعدم تأقلمه على الأجواء في الدمام، وتراجع نتائج الفريق وضعف الحضور الجماهيري.

وأكدت أنه في حال رغبة النجم الإنجليزي في مغادرة صفوف الاتفاق، قبل نهاية عقده؛ سيكون عليه دفع شرط جزائي قيمته 7 ملايين جنيه إسترليني للعودة مجددًا للدوري الإنجليزي.

وانضم النجم الإنجليزي صاحب الـ33 عامًا، قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعقد يمتد لموسمين، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الاتفاق في دوري روشن

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.