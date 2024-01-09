الوطنية للتعليم تحقق 31 مليون ريال أرباحاً

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أعلنت الشركة الوطنية التعليم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-11-30 (ثلاثة أشهر) والتي أوضحت أن الشركة حققت أرباحًا تجاوزت 31 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فقد بلغ صافي الربح عن الربع الحالي 31,059,010 ريالات مقارنة مع 25,872,015 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة زيادة تجاوزت 20%، كما زادت أرباح الشركة بنسبة تجاوزت 48% عن الربع السابق.
وقالت الشركة إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 34% عن الربع المماثل من العام السابق.
ولفتت الشركة إلى ارتفاع المصروفات التمويلية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة أثر عقود الإيجار الخاصة بالمجمعين التعليميين الذين تم افتتاحهما خلال بداية العام الحالي، وعقود الإيجار الخاصة بمشاريع الشركة الجديدة تحت التنفيذ في أحياء حطين والنرجس وقرطبة بمدينة الرياض، بالإضافة إلى أثر قرض تمويل جزء من صفقة الاستحواذ على شركة السلام للتعليم والتدريب.