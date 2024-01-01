الوقوف يقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة

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أوضحت دراسة حديثة، أجراها خبراء هيلث لاين أن للوقوف فوائد عديدة، حيث إن استبدال 3 ساعات من الجلوس بالوقوف، يساعد على حرق من 15 إلى 30 سعراً حرارياً.
وأكدت الدراسة أن يمكن إحداث تغيير في الروتين اليومي، لزيادة فترات الوقوف، كإجراء المكالمات الهاتفية، ومشاهدة البرامج التلفزيونية، وكذلك المشي قبل النوم.
وتابع الخبراء أن هناك مكاتب صُنعت خصيصًا لإمكانية تعديلها وقوفًا، وهذا يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالسكري، والسرطان، والسكتات والنوبات القلبية، وكذلك خطر انحناء العمود الفقري.
فيما أكدت دراسة أخرى أنه لا يجب الوقوف بشكل متواصل لمدة 3 ساعات، لأن هذا يزيد من خطر الإصابة بتورم الأطراف، ولكن للوصول إلى أعلى استفادة، يجب التناوب بين الجلوس والوقوف كل نصف ساعة.