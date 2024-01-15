اليوم بداية الشبط.. أشد مواسم البرد ومدته 26 يوماً

يبدأ اليوم الاثنين، أول أيام موسم الشبط، والذي تكون مدته 26 يومًا، وفقًا لما أعلنه مركز الفلك الدولي على حسابه بمنصة “إكس”

ويأتي موسم الشبط عقب انتهاء المربعانية، ويتسم بعدد من الخصائص ، حيث يعتبر ذروة البرد، وإذا هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، لذا يسمى عند العامة “مقرقع البيبان”.

خصائص موسم الشبط

وقال خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، عن موسم الشبط، إن المربعانية توصي الشبط بقولها “أنا مريت ولا ضريت عليك باللي أكله دويف ووقوده ليف”، وهي كناية عن الاستعداد للبرد.

وأضاف الحصيني عبر حسابه على منصة “إكس”، إن نجوم الشبط هي (النعائم – البلدة) ومدة كل نجم 13 يومًا أول نجم منها هو النعائم.

ولفت إلى أنه فيه يبدأ النهار يطول والليل يقصر عكس المربعانيّة يكون الليل أطول من النهار.

فيما قال سرور الغرابي المهتم بالفلك إن الشبط تكثر فيه الهبائب خاصة الشرقية، وقيل على نجومه، “إذا طلعت النعايم أيضت البهائم من الصقيع الدائم وخلص البرد إلى كل نائم”.

ظهور طلع النخيل

وعادة في الشبط تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحًا، تزامنًا مع بداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، كما يصاحبه نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة.

وتعد مقولة “شباط قطع الرباط وقرقع البيبان”؛ وهي كناية عن نشاط الرياح فيه، ويسجل فيه أقصى وقت لدخول الفجر مع تأخر شروق الشمس.