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امتلاك سجل تجاري لا يتعارض مع التسجيل في تأمينات منشأة أخرى

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٠ مساءً
امتلاك سجل تجاري لا يتعارض مع التسجيل في تأمينات منشأة أخرى
المواطن - فريق التحرير

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أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بأن امتلاك سجل تجاري (منشأة) أو ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يتعارض مع التسجيل في نظام التأمينات لدى منشأة أخرى في حال وجود علاقة عمل.

إيقاف دعم ساند

في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية أن استحقاق ساند يتوقف فور التحاق المستفيد بالعمل الجديد لانتفاء شرط التعطل عن العمل.

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جاء ذلك ردًّا من التأمينات على الاستفسارات الواردة عبر منصة إكس حيث قالت إحدى المتابعات: إنها تسلمت الدعم عن شهر يناير يوم أمس واليوم تسلمت عملها الجديد وتسأل عن استحقاق شهر فبراير.

وبحسب النظام تكون المدة القصوى لصرف دعم ساند اثني عشر شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة على اثني عشر شهرًا خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.

ويكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.

حالات إيقاف الدعم

ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية:

أ- الوفاة.

ب- إذا كان له دخل شهري من عمل.

جـ- إذا أصبح غير قادر على العمل.

د- إذا لم يعد مسجلًا لدى الوزارة.

ھـ- إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط.

و- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.

ز- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

ح- إذا غادر المملكة العربية السعودية.

ط- إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقًّا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

ي- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام.

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