انتهاء تنفيذ مشروع شبكات المياه بالمظيلف بتكلفة 24 مليون ريال

أنهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ مشروع شبكات المياه في محافظة المظيلف بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية لتنفيذ المشاريع التطويرية للخدمات المائية والبيئية بالمنطقة، بتكلفة مالية بلغت نحو (24) مليون ريال.

تفاصيل المشروع

وبيّنت الشركة أن المشروع المنفذ بمحافظة المظيلف تضمن تنفيذ شبكة مياه بأطوال تجاوزت (218,776) مترًا طوليًا بأقطار مختلفة، وذلك لدعم المنظومة المائية في محافظة المظيلف والقرى المجاورة لها.

وبينت أن المشروع سيكون له الأثر الكبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية في الأحياء والقرى المستفيدة بالمحافظة، وهي: (الجهو، والزرابية، والملاوحة، وأبوعودين، والمطالقة، والكراميح، وحمادة، والمظيلف قطاع 1 و2 و3، والبحرة والعدل، والنجيعات، والعوامرة، والسنانية، والمكبب، وسلم الدنان، والشغز، والقائم، والشعيرة، والوطاة، والقضب).

رفع كفاءة الخدمات

وأبانت “المياه الوطنية” أن المشروع يأتي ضمن الأهداف والخطط المجدولة لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية في تنفيذ المشاريع المائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في منطقة مكة المكرمة، وتطويرها وفق أعلى المعايير، وتلبية الطلب المتزايد عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، داعية عملاءها في محافظة المظيلف بطلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).