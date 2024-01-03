انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا تدريجيًّا في الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وقال الحصيني، في تدوينة عبر منصة إكس: إن ذلك الانخفاض يتراوح بين خمس إلى ست درجات مئوية عن الأيام الماضية.
ولفت إلى أن ذلك يوافق إجازة نهاية هذا الأسبوع وإجازة منتصف الفصل للطلاب والطالبات.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.