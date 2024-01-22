وزارة الطاقة تعلن عن 53 وظيفة شاغرة الخريف توافق على تأسيس شركة “الحزمة السادسة للخدمات البيئية” حساب المواطن يوضح آلية التحقق من إرفاق عقد الإيجار الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير مهرجان “قمم الدولي” يستعرض تاريخ الفنون الأدائية التقليدية انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213.82 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار بالفيديو.. وفاة 47 شخصاً في انزلاق أرضي جنوب غرب الصين شركة البحر الأحمر تعلن عن 42 وظيفة شاغرة
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 244.37 ريال، أي ما يعادل نحو 65.17 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 224.01 ريال، أي ما يعادل نحو 59.74 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 213.82 ريال، أي ما يعادل نحو 57.02 دولار، وعيار 18 وصل 183.28 ريال، أي ما يعادل نحو 48.87 دولار.