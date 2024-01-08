انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 41 وظيفة عن بعد في عدد من التخصصات بدء تداول أسهم إم بي سي في السوق السعودية مشاجرة واعتداء على 3 نساء والقبض على شخصين بالطائف مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق التعادل يحسم مباراة روما ضد أتالانتا رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة برشلونة يهزم بارباسترو بصعوبة ويعبر لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا فرق بحث تحاول إنقاذ عائلة محاصرة داخل كهف في سلوفينيا
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 245.58 ريال، أي ما يعادل 65.49 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 225.12 ريال، أي ما يعادل نحو 60.03 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 214.89 ريال، أي ما يعادل نحو 57.30 دولار، وعيار 18 وصل 184.19 ريال، أي ما يعادل نحو 49.12 دولار.