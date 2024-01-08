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عيار 24 بسعر 245.58 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 245.58 ريال، أي ما يعادل 65.49 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 225.12 ريال، أي ما يعادل نحو 60.03 دولار.

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سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 214.89 ريال، أي ما يعادل نحو 57.30 دولار، وعيار 18 وصل 184.19 ريال، أي ما يعادل نحو 49.12 دولار.

 

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