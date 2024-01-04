وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 215.58 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاماً في حفر الباطن المرور يحدد غرامة عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق بقيق تحتضن بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد اليوم متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟ ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفًا في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 246.37 ريال، أي ما يعادل نحو 65.70 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 225.84 ريال، أي ما يعادل نحو 60.22 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 215.58 ريال، أي ما يعادل نحو 57.49 دولار، وعيار 18 وصل 184.78 ريال، أي ما يعادل نحو 49.27 دولار.