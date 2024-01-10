انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ214.17 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا طفيفًا، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 244.77 ريال، 65.27 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 224.37 ريال، 59.83 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 214.17 ريال، 57.11 دولار، وعيار 18 وصل 183.58 ريال، 48.95 دولار.