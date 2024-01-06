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بعد تعرضهم لإصابات مختلفة

انسحاب شارينا ورودريغيز ودوشيرتي من رالي داكار 2024

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢١ مساءً
انسحاب شارينا ورودريغيز ودوشيرتي من رالي داكار 2024
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الثلاثي توشا شارينا وخواكيم رودريغيز ومايكل دوشيرتي، لإصابات مختلفة، الأمر الذي اضطرهم؛ للانسحاب من رالي داكار السعودية 2024.

شارينا ورودريغيز ودوشيرتي ينسحبون

وانسحب شارينا الفائز بالمرحلة الاستعراضية بالأمس من رالي داكار، بعد تعرضه إلى حادثة بعد 240 كلم من المرحلة الأولى؛ وقد أخرجه الفريق الطبي من المرحلة بعد تعرضه لإصابة في ذراعه.

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شارينا في رالي داكار 2024
شارينا – المصدر @Dakar_arabic

وتعرّض خواكيم رودريغيز لحادثة بعد 82 كلم من المرحلة الخاصة، وكان درّاج هيرو واعيًا عند وصول الفريق الطبي إليه، وحالته مستقرة، ولكن يبدو بأنه تعرض لكسر ما؛ تم نقله جوًّا إلى مستشفى العُلا.

كما أعلن حساب رالي داكار الرسمي عبر منصة “إكس”، عن تعثّر مايكل دوشيرتي، الذي كان يتصدّر ترتيب الدراجات النارية، عند 323 كلم، وقد تعرّض للإصابة في وركه وتم نقله جواً إلى مستشفى المدينة.

دوشيرتي في رالي داكار 2024
دوشيرتي – المصدر @Dakar_arabic

رالي داكار 2024

ويمر مسار الرالي هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كيلومترًا، منها 4827 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

رالي داكار السعودية 2024
جانب من الاختبارات – المصدر @dakarinsaudi

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