انسحاب شارينا ورودريغيز ودوشيرتي من رالي داكار 2024

تعرض الثلاثي توشا شارينا وخواكيم رودريغيز ومايكل دوشيرتي، لإصابات مختلفة، الأمر الذي اضطرهم؛ للانسحاب من رالي داكار السعودية 2024.

شارينا ورودريغيز ودوشيرتي ينسحبون

وانسحب شارينا الفائز بالمرحلة الاستعراضية بالأمس من رالي داكار، بعد تعرضه إلى حادثة بعد 240 كلم من المرحلة الأولى؛ وقد أخرجه الفريق الطبي من المرحلة بعد تعرضه لإصابة في ذراعه.

وتعرّض خواكيم رودريغيز لحادثة بعد 82 كلم من المرحلة الخاصة، وكان درّاج هيرو واعيًا عند وصول الفريق الطبي إليه، وحالته مستقرة، ولكن يبدو بأنه تعرض لكسر ما؛ تم نقله جوًّا إلى مستشفى العُلا.

كما أعلن حساب رالي داكار الرسمي عبر منصة “إكس”، عن تعثّر مايكل دوشيرتي، الذي كان يتصدّر ترتيب الدراجات النارية، عند 323 كلم، وقد تعرّض للإصابة في وركه وتم نقله جواً إلى مستشفى المدينة.

رالي داكار 2024

ويمر مسار الرالي هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كيلومترًا، منها 4827 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.