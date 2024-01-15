انطلاق النسخة الثانية لـ هاكثون المسؤولية الاجتماعية بالرياض الأحد

تحتضن العاصمة الرياض فعاليات النسخة الثانية من “هاكثون المسؤولية الاجتماعية” بجامعة الفيصل خلال الفترة من الأحد 9 رجب 1445هـ الموافق 21 يناير 2024م إلى الخميس 13 رجب 1445هـ الموافق 25 يناير 2024م، وذلك بتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية ورعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعات السعودية المتميزين.

تعزيز الابتكار والتقنية

وقال سعود بن حسين السبيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية، إن فعالية الهاكثون تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة 2030، وتجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي بما يسهم في بناء أدوات للمسؤولية الاجتماعية وتأهيل وتنمية كوادر بشرية متخصصة، كما تهدف إلى تأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في صياغة مفهوم وطني للمسؤولية المجتمعية، إضافة لتأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية.

مسارات التحدي

وأكد السبيعي أن مسارات التحدي لهاكثون المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية تشمل ابتكار تطبيقات للهواتف الذكية لتقديم مبادرات مجتمعية ابتكارية وحلول إبداعية تقنية في أهم المجالات ذات الصلة، بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً ومشاركةً من مختلف جامعات المملكة يعملون على 10 مشاريع ابتكارية رائدة في مجال تطبيقات المسؤولية المجتمعية على الهواتف الذكية، وتغطي المسارات الأربعة وهي المجال الاجتماعي والمجال الرياضي والمجال التقني ومجال الطاقة.

وختم السبيعي بتوجيه أسمى عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية، والرعاة الرئيسيون وهم شركة أرامكو السعودية، كاتريو، تحكم، مجموعة المرجان، والشركاء الاستراتيجيون: وزارة التعليم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جامعة الفيصل، الخطوط الحديدية السعودية SAR، لوبريف، سايت SIT، الجزيرة للسيارات.