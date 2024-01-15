Icon

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك Icon مفاجأة من الأرصاد حول درجات الحرارة هذا الشتاء Icon انطلاق النسخة الثانية لـ هاكثون المسؤولية الاجتماعية بالرياض الأحد Icon 8 خطوات لحجز موعد لأخذ لقاح كوفيد المطور Icon التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وعمان Icon دواء فعال في علاج اثنين من الأمراض في آن واحد Icon طالب صيني يتعلم في الرياض بتفاعل وانسجام مع زملائه Icon نواف العقيدي يتجاوز أزمة استبعاده من قائمة الأخضر Icon استشهاد 17800 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة Icon وقع في حي يكتظ بالسكان.. تفاصيل حادث حريق محطة وقود تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية

انطلاق النسخة الثانية لـ هاكثون المسؤولية الاجتماعية بالرياض الأحد

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٤ مساءً
انطلاق النسخة الثانية لـ هاكثون المسؤولية الاجتماعية بالرياض الأحد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحتضن العاصمة الرياض فعاليات النسخة الثانية من “هاكثون المسؤولية الاجتماعية” بجامعة الفيصل خلال الفترة من الأحد 9 رجب 1445هـ الموافق 21 يناير 2024م إلى الخميس 13 رجب 1445هـ الموافق 25 يناير 2024م، وذلك بتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية ورعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعات السعودية المتميزين.

تعزيز الابتكار والتقنية

وقال سعود بن حسين السبيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية، إن فعالية الهاكثون تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة 2030، وتجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي بما يسهم في بناء أدوات للمسؤولية الاجتماعية وتأهيل وتنمية كوادر بشرية متخصصة، كما تهدف إلى تأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في صياغة مفهوم وطني للمسؤولية المجتمعية، إضافة لتأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية.

قد يهمّك أيضاً
الحج: إصدار تصريح العمرة أول خطوة لأداء المناسك بطمأنينة

الحج: إصدار تصريح العمرة أول خطوة لأداء المناسك بطمأنينة

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

مسارات التحدي

وأكد السبيعي أن مسارات التحدي لهاكثون المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية تشمل ابتكار تطبيقات للهواتف الذكية لتقديم مبادرات مجتمعية ابتكارية وحلول إبداعية تقنية في أهم المجالات ذات الصلة، بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً ومشاركةً من مختلف جامعات المملكة يعملون على 10 مشاريع ابتكارية رائدة في مجال تطبيقات المسؤولية المجتمعية على الهواتف الذكية، وتغطي المسارات الأربعة وهي المجال الاجتماعي والمجال الرياضي والمجال التقني ومجال الطاقة.

وختم السبيعي بتوجيه أسمى عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية، والرعاة الرئيسيون وهم شركة أرامكو السعودية، كاتريو، تحكم، مجموعة المرجان، والشركاء الاستراتيجيون: وزارة التعليم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جامعة الفيصل، الخطوط الحديدية السعودية SAR، لوبريف، سايت SIT، الجزيرة للسيارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم