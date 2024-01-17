انقسام جماهير النصر بشأن محمد الشناوي

تسعى إدارة نادي النصر، لضم حارس مرمى مميز في الميركاتو الشتوي الحالي، ليرتبط اسمها مجددًا بحارس الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي.

النصر يُفاضل بين أوسبينا وحارس حربي

وكان نواف التميمي، قد أكد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى توجه إدارة النصر، هو استمرار الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، أو التعاقد مع حارس مرمى عربي.

وتفاعلت جماهير النصر، مع تغريدة التميمي، وتوقعت أن الحارس العربي المقصود، هو محمد الشناوي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأكد أنه الأبرز على الساحة حاليًا، وسبق أن دخلت الإدارة في مفاوضات معه.

الجماهير منقسمة بشأن محمد الشناوي

وانقسمت الجماهير بشأن إمكانية التعاقد مع الحارس المصري في يناير الحالي، حيث وعلق تركي يحيى، قائلًا: “بنحقق كل أنواع البطولات.. لا أريد محور ولا مدافع أريد الشناوي وبس”، وتابع مارادونا: “والله إن الشناوي حلمي”.

وكتب عبدالله: “صفقة حلوة لأن الخيارات الشتوية انسى تلقى واحد أفضل من محمد الشناوي“، وعلق آخر قائلًا: “الشناوي ممتاز”، وقالت جوليا: “صفقة خيالية دفاعنا بيكون قوي تمر من مايكون وبرونو؟.. تحصل قدامك الشناوي أتحداك تسجل”.

على الجانب الآخر، أبدت بعض الجماهير النصراوية استياءها من احتمالية التعاقد مع محمد الشناوي، وقال أحد المشجعين: “العقيدي أحسن من الشناوي.. الشناوي كارثي”، وكتب فهد الدلبحي: “الفكر هذا قديم وافتكينا منه! هل عاد؟”.

وعلق فهد الحجيلي قائلًا: “العقيدي أفضل منه بمراحل.. الشناوي كارثة تمشي في الأرض”، وقال سالم العميري: “ما نريده نطمح للأفضل.. العالم مليان حراس مميزين وأفضل من محمد الشناوي ننتظر للفترة الصيفية وتكون الخيارات أوسع”.