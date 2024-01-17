Icon

أمانة الشرقية تعلن توفر وظائف هندسية شاغرة Icon انقسام جماهير النصر بشأن محمد الشناوي Icon فابريزيو رومانو: فيرمينو لا يُخطط لمغادرة الأهلي Icon تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% بدون تحديد سقف رواتب Icon التشكيل المثالي للجولة الأولى بكأس آسيا 2023 Icon رينان لودي هلاليًا رسميًا Icon ثنائي النصر يستعد للرحيل Icon الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص في جازان Icon القبض على مواطن بجازان لترويجه 59 كيلوجرامًا من القات المخدر Icon هندرسون يُغادر معسكر الاتفاق ويتفق على فسخ التعاقد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أنباء التفاوض معه في يناير

انقسام جماهير النصر بشأن محمد الشناوي

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٥ مساءً
انقسام جماهير النصر بشأن محمد الشناوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى إدارة نادي النصر، لضم حارس مرمى مميز في الميركاتو الشتوي الحالي، ليرتبط اسمها مجددًا بحارس الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي.

النصر يُفاضل بين أوسبينا وحارس حربي

وكان نواف التميمي، قد أكد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى توجه إدارة النصر، هو استمرار الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، أو التعاقد مع حارس مرمى عربي.

قد يهمّك أيضاً
شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم

شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم

أكلات حائل الشعبية تمتع زوار فعاليات حاتمية

أكلات حائل الشعبية تمتع زوار فعاليات حاتمية

وتفاعلت جماهير النصر، مع تغريدة التميمي، وتوقعت أن الحارس العربي المقصود، هو محمد الشناوي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأكد أنه الأبرز على الساحة حاليًا، وسبق أن دخلت الإدارة في مفاوضات معه.

محمد الشناوي حارس الأهلي المصري
الشناوي

 

الجماهير منقسمة بشأن محمد الشناوي

وانقسمت الجماهير بشأن إمكانية التعاقد مع الحارس المصري في يناير الحالي، حيث وعلق تركي يحيى، قائلًا: “بنحقق كل أنواع البطولات.. لا أريد محور ولا مدافع أريد الشناوي وبس”، وتابع مارادونا: “والله إن الشناوي حلمي”.

وكتب عبدالله: “صفقة حلوة لأن الخيارات الشتوية انسى تلقى واحد أفضل من محمد الشناوي“، وعلق آخر قائلًا: “الشناوي ممتاز”، وقالت جوليا: “صفقة خيالية دفاعنا بيكون قوي تمر من مايكون وبرونو؟.. تحصل قدامك الشناوي أتحداك تسجل”.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

على الجانب الآخر، أبدت بعض الجماهير النصراوية استياءها من احتمالية التعاقد مع محمد الشناوي، وقال أحد المشجعين: “العقيدي أحسن من الشناوي.. الشناوي كارثي”، وكتب فهد الدلبحي: “الفكر هذا قديم وافتكينا منه! هل عاد؟”.

وعلق فهد الحجيلي قائلًا: “العقيدي أفضل منه بمراحل.. الشناوي كارثة تمشي في الأرض”، وقال سالم العميري: “ما نريده نطمح للأفضل.. العالم مليان حراس مميزين وأفضل من محمد الشناوي ننتظر للفترة الصيفية وتكون الخيارات أوسع”.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية