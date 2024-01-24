انهيار جزئي لاستراحة غير مأهولة بالرياض

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باشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، انهياراً جزئياً لاستراحة غير مأهولة بحي قرطبة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس : “أن مدني الرياض يباشر انهياراً جزئياً لاستراحة غير مأهولة بحي قرطبة أثناء أعمال هدم، نتج عنه تضرر مركبة، ولا إصابات”.