Icon

انهيار جزئي لاستراحة غير مأهولة بالرياض Icon إطلاق 34 كائناً فطرياً بمحمية الوعول Icon المنتخب السعودي يستهدف العلامة الكاملة Icon الصحة العالمية تحذر من عودة خطيرة لـ الحصبة Icon رياض محرز يتجه للاعتزال الدولي Icon وزارة الصناعة تصدر 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء في 2023 Icon بالأرقام.. سجل مميز لمنتخب السعودية ضد تايلاند Icon التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم ساند Icon موعد مباراة السعودية ضد تايلاند والقنوات الناقلة Icon الرئيس التنفيذي لـ الاتحاد: لدينا ميزانية للميركاتو الشتوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أثناء أعمال هدم

انهيار جزئي لاستراحة غير مأهولة بالرياض

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٣ مساءً
انهيار جزئي لاستراحة غير مأهولة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، انهياراً جزئياً لاستراحة غير مأهولة بحي قرطبة.

انهيار جزئي لاستراحة غير مأهولة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس : “أن مدني الرياض يباشر انهياراً جزئياً لاستراحة غير مأهولة بحي قرطبة أثناء أعمال هدم، نتج عنه تضرر مركبة، ولا إصابات”.

قد يهمّك أيضاً
ماذا قال جوردان هندرسون عن الاتفاق والدوري السعودي بعد انضمامه لـ أياكس ؟

ماذا قال جوردان هندرسون عن الاتفاق والدوري السعودي بعد انضمامه لـ أياكس...

إيداع الدعم السكني لشهر يناير بقيمة 965 مليون ريال

إيداع الدعم السكني لشهر يناير بقيمة 965 مليون ريال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم الشتوي بالعلا
أخبار رئيسية

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم...

أخبار رئيسية
صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم
العالم

صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات...

العالم
فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى
الرياضة

فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى

الرياضة
دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية
السعودية اليوم

دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية

السعودية اليوم
معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد
الرياضة

معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد

الرياضة
الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس
الرياضة

الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس

الرياضة
الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق
السعودية اليوم

الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق

السعودية اليوم
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
أخبار أمنية

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات...

أخبار أمنية