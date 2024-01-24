انهيار جزئي لاستراحة غير مأهولة بالرياض

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، انهياراً جزئياً لاستراحة غير مأهولة بحي قرطبة.

انهيار جزئي لاستراحة غير مأهولة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس : “أن مدني الرياض يباشر انهياراً جزئياً لاستراحة غير مأهولة بحي قرطبة أثناء أعمال هدم، نتج عنه تضرر مركبة، ولا إصابات”.