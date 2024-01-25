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مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا

انهيار منجم ذهب يقتل أكثر من 70 شخصًا في مالي

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٢ صباحاً
انهيار منجم ذهب يقتل أكثر من 70 شخصًا في مالي
المواطن - فريق التحرير

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صرح مسؤول في مالي أن أكثر من70 شخصًا لقوا حتفهم بعد انهيار منجم غير رسمي للذهب أواخر الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن عمليات البحث ما زالت مستمرة وسط مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وأكد كريم بيرثي، وهو مسؤول كبير في المديرية الوطنية للجيولوجيا والتعدين التابعة للحكومة المالية، التفاصيل لوكالة “أسوشيتد برس” الأربعاء مشيرًا إلى أن الواقعة كانت حادثًا طارئًا.

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وشدد بيرثي على أنه، “يجب على الدولة أن تنظم قطاع التعدين الحرفي هذا لتجنب هذا النوع من الحوادث في المستقبل”.

لم يتضح السبب

ولم يتضح سبب الانهيار الذي وقع يوم الجمعة على الفور، والذي أعلنت عنه وزارة المناجم في بيان لها يوم الثلاثاء.

وأعرب بيان وزارة المناجم عن “الأسف العميق” لوقوع الانهيار وحث عمال المناجم وكذلك المجتمعات بالقرب من مواقع التعدين على “الامتثال لمتطلبات السلامة”.

يذكر أن الانهيار وقع بمنطقة كانجابا في إقليم كوليكورو بجنوب غرب البلاد، ومثل هذه الحوادث شائعة في مالي، ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، وغالبًا ما يُتهم عمال المناجم بتجاهل تدابير السلامة خاصة في المناطق النائية.

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