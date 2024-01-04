باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي

تُوج الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الـ12 في تاريخه، وذلك بعد الفوز مساء الأربعاء على نادي تولوز بنتيجة 2- 0.

باريس سان جيرمان ضد تولوز

وسجل اللاعبان الكوري الجنوبي لي كانج إن والفرنسي مبابي هدفي سان جيرمان في الشوط الأول في الدقيقتين الـ3 والـ44.

وحافظ سان جيرمان على فوزه ليتوج باللقب رقم 12 في تاريخه.

ويُعد سان جيرمان، الأكثر تتويجًا بالبطولة بإحرازه 12 لقبًا، يليه نادي أوليمبيك ليون المتوج باللقب في 8 مناسبات، بينما حصد سانت إيتيان اللقب في 5 مناسبات.

وفي وقت سابق، علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، على ارتباط اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي بالانضمام لـ ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تولوز في كأس السوبر الفرنسي: “لست صاحب الشأن للإجابة على هذا السؤال، سأواصل القيام بما كنت أقوم به مع مبابي حتى اليوم”.