باريس سان جيرمان يوجه صدمة لـ ريال مدريد بشأن مبابي

وجه القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة لنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد اهتمام الأخير بضم الفرنسي كيليان مبابي في صيف العام الحالي.

وتحدث الخليفي عن النجم الفرنسي قائلًا: “هو مشروع باريس لا شك أنني أريد استمراره مع الفريق، هو اللاعب الأفضل في العالم”.

موعد نهاية العقد

وينتهي عقد النجم الفرنسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة The Times البريطانية أن مبابي لا يحبذ الانضمام للريال بسبب إجبار النادي الإسباني له على توقيع اتفاقية عقد مسبق، كما يرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية: إن ليفربول الإنجليزي راغب بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب في ضم مبابي في حال غادر محمد صلاح، فريق الريدز.