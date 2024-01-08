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باريس عن اتفاق مبابي والريال: اللاعب لم يُبلغنا بقراره

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٢ مساءً
باريس عن اتفاق مبابي والريال: اللاعب لم يُبلغنا بقراره
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الجدل بشأن إمكانية انتقال مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

اتفاق مبابي وريال مدريد

وأكدت تقارير بالأمس، أن كيليان مبابي توصل إلى اتفاق نهائي؛ للانتقال مجانًا إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

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كيليان مبابي
كيليان – المصدر psg

باريس لا يعلم بالاتفاق

وحصلت إذاعة “مونت كارلو”، على رد من باريس سان جيرمان، على تلك الأنباء، حيث أكد ممثلو النادي الفرنسي، أن المهاجم الفرنسي لم يبلغهم بأي قرار اتخذه حتى الآن.

ويحق لمبابي صاحب الـ25 عامًا، التفاوض والتوقيع في آخر 6 أشهر من عقده، لكن بشرط إبلاغ ناديه باريس سان جيرمان مسبقًا، حيث ينتهي عقده في صيف 2024.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر psg

وأضافت الإذاعة الفرنسية: “ممثلو مبابي ليسوا على علم بوجود الاتفاق الذي تتحدث عنه الصحف، كما أنهم يتوقعون أن يحصلوا من اللاعب على قراره بشأن مستقبله قبل أي مصدر آخر”.

ولفتت “مونت كارلو”، إلى وجود صمت من جانب المقربين من المهاجم الفرنسي، ولم يعلقوا على الأنباء الأخيرة بشأن الاتفاق مع ريال مدريد.

وجاء في ختام تقرير الإذاعة الفرنسية: “الغموض لا يزال قائمًا بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي، كما أن الضجة الإعلامية الأخيرة قد تكون مؤثرة على مصير اللاعب”.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

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