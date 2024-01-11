باريس يسعى لضم كريم بنزيما

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يدرس رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، التعاقد مع نجم فريق الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ولفتت شبكة getfootballnewsfrance الفرنسية، إلى أن الخليفي يريد ضم بنزيما لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن الخليفي يواجه اعتراضًا من المستشار الرياضي للنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، الذي لا يفضل التعاقد مع كريم بنزيما.
وفي السياق ذاته، أكدت شبكة “فوت ميركاتو”، أن من غير المرجح أن توافق إدارة نادي الاتحاد على رحيل بنزيما في الميركاتو الشتوي، حيث تتمسك باستمرار المهاجم الفرنسي في صفوف الفريق.
وكان كريم بنزيما قد تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5- 2، وتوديع كأس العالم للأندية مبكرًا، ما اضطره لغلق حسابه مؤقتًا على “إنستجرام”.
وشارك بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.