باريس يُجهز للرد على صفقة انتقال مبابي للريال

تعمل إدارة نادي باريس سان جيرمان، على تجهيز رد قوي على ريال مدريد الإسباني في صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

باريس يحاول تجديد عقد مبابي

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية: “حصل مسؤولو سان جيرمان على الضوء الأخضر من مالكي النادي في قطر، خلال الساعات الأخيرة، لتقديم عرض مذهل جديد من أجل إغراء كيليان للتجديد”.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أنه إذا استمر المهاجم الفرنسي؛ في العناد مع إدارة باريس وقرر الرحيل بعد نهاية الموسم، فإن مسؤولي سان جيرمان لديهم خطة بديلة للرد على ريال مدريد.

التعاقد مع هالاند

وأضاف: “باريس ينوي مطاردة إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ومحاولة تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 200 مليون يورو؛ حيث يعد المهاجم النرويجي، أحد أهداف ريال مدريد”.

وجاء في ختام تقرير “ديفنسا سنترال”: “هذه الخطوة ستمثل ضربة قوية لريال مدريد؛ الذي كان يخطط مستقبلًا للجمع بين هالاند ومبابي في فريق واحد”.