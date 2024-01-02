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باقة الإجازة تتيح لزوار موسم الرياض مزج التجارب المحلية بالعالمية

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٣ مساءً
باقة الإجازة تتيح لزوار موسم الرياض مزج التجارب المحلية بالعالمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض 2023، عن باقة الإجازة المخصصة لمجموعة من الفعاليات التي تقام في مناطق الموسم خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ الخميس القادم، حيث قدم باقة تضم أربع فعاليات، خلال 9 أيام؛ لمنح الزوار أوقاتًا مميزة وسط الفعاليات المتنوعة والمهرجانات الممتعة.


وتتميز باقة الإجازة التي قدمها الموسم للزوار بصلاحية الاستخدام خلال فترة الإجازة كاملة، حيث تمتد ما بين 4-13 يناير الجاري، وتشمل الدخول إلى منطقتي بوليفارد وورلد، ووندر جاردن، كما تمنح الزوار إمكانية الاستمتاع بالتجربة المحلية مسامير2، إضافة إلى التجربة العالمية الجديدة هذا العام هاوس أوف هايب.

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وخلال فترة الإجازة يقدم الموسم للزوار مجموعة من العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية، إضافة إلى عروض قلعة ديزني في بوليفارد سيتي، وعروض الدلافين الممتعة في بوليفارد وورلد، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المميزة والمتنوعة في عدد من المناطق التي تضم خيارات ترفيهية متعددة وتجارب عالمية مميزة.


ويستقطب موسم الرياض الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook  من خلال الرابط: .http://onelink.to/wbkapp

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