باكستان تستدعي سفيرها لدى طهران وتمنع عودة السفير الإيراني النصر حائر بين أوسبينا أو حارس عربي الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة قرغيزستان قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 150.2 مليون ريال المساحات الخضراء على مد البصر بروضة السبلة شرق الزلفي المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015 ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم الاتحاد الشركة العالمية للصناعات البحرية توفر وظائف بعدة تخصصات إطلاق المخطط العام لمشروع THE RIG بمساحة تتجاوز 300 ألف متر
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن إسلام آباد استدعت سفيرها لدى إيران، احتجاجًا على القصف الإيراني للأراضي الباكستانية.
وقالت الخارجية الباكستانية إن “القصف داخل الأراضي الباكستانية عمل غير قانوني وغير مقبول، وباكستان تحتفظ بحق الرد”.
وتابعت الخارجية الباكستانية: “أبلغنا إيران بأن هجومها أمس (الثلاثاء) انتهاك عير مقبول، وليس له أي مبرر على الإطلاق.
وأعلنت الخارجية “تعليق كافة الزيارات المرتقبة رفيعة المستوى مع إيران في الأيام المقبلة”.
وشنت إيران هجمات يوم الثلاثاء استهدفت ما وصفتها بقواعد داخل باكستان لجماعة “جيش العدل” البلوشية المعارضة.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم.
من جهتها، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بـ”تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة”.
وشنت الجماعة (جيش العدل) عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها وهي مدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية منذ 2010.
وفي وقت سابق، استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد للتعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ وغير المقبول لسيادة البلاد بعد قصف طهران مجموعة مسلحة في الأراضي الباكستانية.
وقالت الوزارة في بيان: “تدين باكستان بشدة الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من جانب إيران والضربة التي وقعت داخل الأراضي الباكستانية والتي أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات”.
وأضافت أن “هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة”.