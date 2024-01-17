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احتجاجًا على القصف الإيراني للأراضي الباكستانية

باكستان تستدعي سفيرها لدى طهران وتمنع عودة السفير الإيراني

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢١ مساءً
باكستان تستدعي سفيرها لدى طهران وتمنع عودة السفير الإيراني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن إسلام آباد استدعت سفيرها لدى إيران، احتجاجًا على القصف الإيراني للأراضي الباكستانية.

وقالت الخارجية الباكستانية إن “القصف داخل الأراضي الباكستانية عمل غير قانوني وغير مقبول، وباكستان تحتفظ بحق الرد”.

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انتهاك غير مقبول

وتابعت الخارجية الباكستانية: “أبلغنا إيران بأن هجومها أمس (الثلاثاء) انتهاك عير مقبول، وليس له أي مبرر على الإطلاق.

وأعلنت الخارجية “تعليق كافة الزيارات المرتقبة رفيعة المستوى مع إيران في الأيام المقبلة”.

وشنت إيران هجمات يوم الثلاثاء استهدفت ما وصفتها بقواعد داخل باكستان لجماعة “جيش العدل” البلوشية المعارضة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم.

هجمات إيرانية داخل باكستان

من جهتها، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بـ”تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة”.

وشنت الجماعة (جيش العدل) عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها وهي مدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية منذ 2010.

استدعاء القائم بالأعمال

وفي وقت سابق، استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد للتعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ وغير المقبول لسيادة البلاد بعد قصف طهران مجموعة مسلحة في الأراضي الباكستانية.

وقالت الوزارة في بيان: “تدين باكستان بشدة الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من جانب إيران والضربة التي وقعت داخل الأراضي الباكستانية والتي أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات”.

وأضافت أن “هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة”.

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