بالأرقام.. سجل مميز لمنتخب السعودية ضد تايلاند

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية ضد تايلاند في بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي لمواصلة التألق.

منتخب السعودية يُلاقي تايلاند

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد تايلاند، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.

مواجهات السعودية ضد تايلاند

وتُعد مواجهة السعودية ضد تايلاند غدًا، هي المباراة رقم 12 بين المنتخبين في جميع البطولات، وشهدت اللقاءات السابقة تفوقًا كاسحًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا، وتعادلا في لقاء واحد فقط.

وشهدت المباريات السابقة، تفوق هجومي كبير للاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث نجحوا في تسجيل 34 هدفًا في 12 مواجهة، فيما تمكن لاعبو تايلاند من هز الشباك 3 مرات فقط.