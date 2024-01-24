بالأرقام.. سجل مميز لمنتخب السعودية ضد تايلاند التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم ساند موعد مباراة السعودية ضد تايلاند والقنوات الناقلة الرئيس التنفيذي لـ الاتحاد: لدينا ميزانية للميركاتو الشتوي صفقات قوية قد تُبقي كريم بنزيما في الاتحاد الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 28 وظيفة في 5 مدن سعود الطبية: أطعمة تحتوي على الجلوتين الخفي قد تسبب الحساسية رياض محرز أبرز الخاسرين بعد الخروج الإفريقي جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية شاغرة مدرب تايلاند: الأخضر قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية ضد تايلاند في بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي لمواصلة التألق.
ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد تايلاند، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.
وتُعد مواجهة السعودية ضد تايلاند غدًا، هي المباراة رقم 12 بين المنتخبين في جميع البطولات، وشهدت اللقاءات السابقة تفوقًا كاسحًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا، وتعادلا في لقاء واحد فقط.
وشهدت المباريات السابقة، تفوق هجومي كبير للاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث نجحوا في تسجيل 34 هدفًا في 12 مواجهة، فيما تمكن لاعبو تايلاند من هز الشباك 3 مرات فقط.