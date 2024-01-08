بالأرقام.. صحوة لـ الرائد في دوري روشن

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في دوري روشن السعودي، قبل فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023.

تحسن نتائج الرائد

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الاثنين، إلى أن نسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد للنقاط في الجولات الـ5 الأخيرة ارتفعت من 16.66% إلى 66.66%.

ونجح الفريق الريداوي في تحقيق 4 انتصارات على حساب الوحدة 2\0، ضمك 1\0، الاتحاد 3\1 وأبها 4\3، فيما سقط في فخ التعادل السلبي ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأمل المدير الفني الكرواتي إيجور جوفيتشفتش، في استغلال فترة التوقف الحالية، وتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل مميز على الصعيد الفني والبدني، لمواصلة النتائج الإيجابية في دوري روشن السعودي.

الفريق في دوري روشن

وتقدم الفريق الريداوي إلى المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل 4 مرات، وخسر 10 لقاءات، ونجح في تسجيل 24 هدفًا، واستقبل 31 هدفًا.