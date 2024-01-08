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قبل فترة التوقف الدولي الحالية

بالأرقام.. صحوة لـ الرائد في دوري روشن

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٣ مساءً
بالأرقام.. صحوة لـ الرائد في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في دوري روشن السعودي، قبل فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023.

تحسن نتائج الرائد

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الاثنين، إلى أن نسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد للنقاط في الجولات الـ5 الأخيرة ارتفعت من 16.66% إلى 66.66%.

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الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ونجح الفريق الريداوي في تحقيق 4 انتصارات على حساب الوحدة 2\0، ضمك 1\0، الاتحاد 3\1 وأبها 4\3، فيما سقط في فخ التعادل السلبي ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأمل المدير الفني الكرواتي إيجور جوفيتشفتش، في استغلال فترة التوقف الحالية، وتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل مميز على الصعيد الفني والبدني، لمواصلة النتائج الإيجابية في دوري روشن السعودي.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفريق في دوري روشن

وتقدم الفريق الريداوي إلى المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل 4 مرات، وخسر 10 لقاءات، ونجح في تسجيل 24 هدفًا، واستقبل 31 هدفًا.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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