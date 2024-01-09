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قبل مواجهة نصف نهائي السوبر الإسباني

بالصور.. مطار الملك خالد يستقبل نجوم ريال مدريد وأتلتيكو

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٣ مساءً
بالصور.. مطار الملك خالد يستقبل نجوم ريال مدريد وأتلتيكو
المواطن - فريق التحرير

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أنجزت المديرية العامة لجوازات مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، إجراءات دخول بعثة ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، قبل مواجهتهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأظهرت بعض الصور التي التقطت في أثناء وجود البعثتين بالمطار، السهولة في إنجاز الإجراءات التي تتمثل في التحقق من هوية المسافر وجواز سفره، والتحقق من صحة ختم الدخول إلى المملكة، والتأكد من عدم وجود أي قيود على المسافر، وكذلك البصمة الإلكترونية.

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وكانت بعثة ريال مدريد قد غادرت أمس الاثنين، العاصمة الإسبانية متوجهة إلى المملكة للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، ومواجهة جاره أتليتكو مدريد في نصف نهائي المسابقة المحلية.

ويلعب الفريق الملكي أمام منافسه أتليتكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني غدًا الأربعاء، على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة ببطل موقعة برشلونة وأوساسونا في نهائي البطولة يوم 14 يناير.

 

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