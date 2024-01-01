بالفيديو.. أمواج تسونامي تضرب اليابان بعد الزلزال العنيف

وصلت أمواج تسونامي إلى جسر هاجيورا، في مدينة توياما اليابانية، بعد الزلزال القوي بقوة 7.5 الذي هز اليابان صباح اليوم الاثنين.

وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن زلزالاً عنيفاً ضرب وسط اليابان، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.

زلزال عنيف في اليابان وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، وقالت إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة. – فيديو يوضح قوة الزلزال الذي ضرب #اليابان قبل قليل. 🚨🚨🇯🇵 الفيديو من محطة كانازاوا.

pic.twitter.com/bEHQ7t09vg — م. فارس اليابان 🇯🇵🇸🇦 騎士 (@farisjpn) January 1, 2024 تحذيرات من تسونامي وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن موجات تسونامي متوقع أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ويتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.