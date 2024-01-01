بالفيديو.. أمواج تسونامي تضرب اليابان بعد الزلزال العنيف

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وصلت أمواج تسونامي إلى جسر هاجيورا، في مدينة توياما اليابانية، بعد الزلزال القوي بقوة 7.5 الذي هز اليابان صباح اليوم الاثنين.
وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن زلزالاً عنيفاً ضرب وسط اليابان، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.
سبحان الله العظيم أمواج تسونامي تصل إلى جسر هاجيورا، في مدينة توياما، بعد الزلزال القوي بقوة 7.5 الذي هز #اليابان 🇯🇵‼️#Tsunami #japan #زلزال #تسونامي
📹 @hiooooomn
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) January 1, 2024
وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، وقالت إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة.
– فيديو يوضح قوة الزلزال الذي ضرب #اليابان قبل قليل. 🚨🚨🇯🇵
الفيديو من محطة كانازاوا.
pic.twitter.com/bEHQ7t09vg
— م. فارس اليابان 🇯🇵🇸🇦 騎士 (@farisjpn) January 1, 2024
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن موجات تسونامي متوقع أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ويتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.
زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر يضرب #اليابان والسلطات تتوقع موجات تسونامي تصل 5 أمتار#العربية pic.twitter.com/HR4jVTcDoL
— العربية (@AlArabiya) January 1, 2024