بالفيديو.. الوليد بن طلال يسير بدراجة خلف أحفاده في العلا

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ظهر الأمير الوليد بن طلال في مقطع فيديو وهو يقود دراجة ويسير خلف سيارة جولف يستقلها أحفاده، خلال جولة ترفيهية في مدينة العلا.
ووثق الفيديو جانباً من الجولة الترفيهية، حيث أظهر مُحاولة الأمير الوليد وهو يسير بسرعة ليلحق بالسيارة، التي ما إن اقترب منها حتى مد يده ليلمس يد حفيدته مبديًا سعادته.
وتفاعل عدد من المغردين عبر منصة “إكس” مع مقطع الفيديو، فقال أحدهم: “أحس علاقته فيهم مرة حلوة.. ما شاء الله تبارك الله”.
وأضاف آخر: “جدهم لاحظت حنون عليهم دايم يلعب معهم”.
حنية الأمير الوليد بن طلال مع أحفاده ❤️
pic.twitter.com/mtlPRGy9ZA
— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 9, 2024